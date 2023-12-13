محافظ أسوان: كل الشكر والتقدير للأهالي الذين أثبتوا مدى وعيهم ووطنيتهم

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الشكر لجميع فئات وأطياف أهالي أسوان الذين أظهروا مدى وعيهم ووطنيتهم خلال أيام الانتخابات الثلاث من خلال التوافد والمشاركة بكثافة للإدلاء بأصواتهم وظهور المحافظة بالشكل الحضاري.

ولفت محافظ أسوان إلى أن أهالي المحافظة صنعوا خلال أيام الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية، وتلاحم وتماسك الجميع من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة والحفاظ علي أمنها واستقرارها.

محافظ أسوان يشيد بالجهات القضائية والأمنية

وأشاد محافظ أسوان بكافة الجهات القضائية والأمنية التي أشرفت وساهمت في إتمام العملية الانتخابية بشكل مشرف وأظهرت مصر بصورة إيجابية ومشرفة أمام العالم أجمع.

وجاء ذلك بعد ختام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والتى تمت على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

سير الانتخابات الرئاسية خلال يومها الثالث في أسوان

وكانت، أمس الثلاثاء، لليوم الثالث واصلت لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 12 لجنة انتخابية توافد وإقبال كبير من الناخبين العاملين في المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن جانبه أثنى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتلاحم والتكاتف الملحوظ من الجميع للتوافد على اللجان الإنتخابية بواقع 254 لجنة فرعية للتصويت داخل صناديق الاقتراع.

وأشاد محافظ أسوان بهذه الروح الوطنية لكافة فئات المجتمع من كبار السن وذوي العمم والمرضى والشباب والمرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع من العاملين بمشروعات توشكى والمحطات الشمسية ببنبان وفارس، وأيضًا المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى، وخاصة سكر كوم أمبو وسكر إدفو والفيروسيلكون وكيما والنصر للتعدين وأسمنت أسوان، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، فضلًا عن العاملين بالشركات والفنادق والبواخر السياحية.