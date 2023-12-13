زلزال "الفيتو".. دعم الاحتلال يعزل أمريكا دوليًا ويمنح غزة تعاطف العالم

كشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر عزلة بسبب دعمها المطلق للاحتلال الإسرائيل، وتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وسقوط قرابة 18 ألف شهيد حتى الآن.

تقرير الصحيفة الأمريكية أشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت مرة أخرى حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعرقلة صدور قرار قدمته الإمارات يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحظي بتأييد ما يقرب من 100 دولة ووافق عليه 13 عضوًا في المجلس، بما في ذلك فرنسا واليابان، لكنه فشل بسبب القرار الأمريكي.

موقف العالم يتغير تجاه ما يحدث في غزة

ولفت التقرير إلى أن الدول الغربية دعمت إسرائيل بقوة في بداية الحرب، بحجة حقها في الدفاع عن النفس، ولكن مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين بدأت الاحتجاجات العامة المتزايدة وتغير الآراء في التأثير على مواقف الحكومة.

وبين أنه منذ اشتعال الأزمة في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع تطور الرد العالمي خصوصًا بعد نجاح جهود الوساطة بقيادة مصر وقطر في وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام وكان هذا أول توقف كبير للقتال بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا اقترحه الأردن في 27 أكتوبر يدعو إلى وقف إطلاق النار وحرية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف أن الجبهة الموحدة للدول العربية لها جذور عميقة في الصدمات التاريخية، خاصة نكبة عام 1948، عندما تم طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني أثناء إنشاء إسرائيل، وتستحضر غزة اليوم هذه الذكرى المؤلمة، وقال رشيد خلادي، أستاذ الدراسات العربية الحديثة في جامعة كولومبيا، إن هذا له تأثير كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

غزة تحشد تعاطف العالم

وأشار إلى أن الوضع في غزة حشد تعاطف العالم، وأصبحت جبهة الدعم لإسرائيل التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وعدة جزر في المحيط الهادئ تعتمد على المساعدات الأمريكية، أقلية معزولة عن العالم.

وقال "خلادي": "أظهرت نتيجة التصويت عزلة شبه كاملة للولايات المتحدة، وأنه لا يوجد اتفاق على الرواية الأمريكية الإسرائيلية".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها، أن المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي اصطفت تاريخيًا مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، امتنعت عن الإدلاء بصوت حاسم وامتنعت عن التصويت لتضع الولايات المتحدة في موقف حرج دوليًا.

وقالت حنا هومستيد: “إننا نشهد تدفقًا هائلًا للأسلحة إلى إسرائيل تشمل عمليات نقل الأسلحة الملحوظة من الولايات المتحدة 1000 قنبلة ذات قطر صغير، و312 صاروخًا اعتراضيًا من صواريخ تامير لنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي، و1800 مجموعة قنابل JDAM، وأكثر من 1000 قنبلة من طراز تامير، 10 آلاف قذيفة مدفعية 155 ملم ومليون طلقة 7.62 ملم".