اللجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى: عبدالسند يمامة حصل على 1936 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 1936 صوتا.