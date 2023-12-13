نتائج اللجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى: السيسى حصل على 71473 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بقسم أول المحلة الكبرى في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 71473 صوتا.