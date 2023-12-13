الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللجنة العامة بقسم زفتى بالغربية تعلن حصول حازم عمر على 1977 صوتا

لجنة فرز
لجنة فرز

أعلنت اللجنة العامة بقسم زفتى في محافظة الغربية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي حازم عمر حصل على 1977 صوتا.

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