اللجنة العامة بقسم أبو قرقاص فى المنيا: فريد زهران حصل على 5 آلاف و237 صوتا

أعلنت اللجنة العامة، الدائرة رقم 5 بقسم أبو قرقاص في المنيا، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدة أن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 5 آلاف و237 صوتا.