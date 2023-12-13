اللجنة العامة لقسم أول شبرا الخيمة: السيسى حصل على 227136 صوتا

أعلنت اللجنة العامة لقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نتيجة فرز محاضر اللجان الفرعية، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 227136 صوتا.