الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها لقاء "علاقة شعر العامية بالعربية الفصحى".. أجندة "الدستور" الثقافية

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

أجندة الدستور الثقافية، حاشدة هذا اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

في السابعة مساء، يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الاستعادي معرض "حواديت منسوجة من حرير"، للفنانة إكرام عمر، والذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، وذلك في رحاب مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

إكرام عمر، فنانة سباقة تتسم تجربتها وشخصيتها الفنية بالجرأة فالخيطان هي الشفرة التي تعبر من خلالها عن ذاتها، الأفكار، الأحلام، الطموحات، كما تتضمن اللوحات مجموعة من العناصر المهمة مثل الجرأة في رمي الألوان، احترام الخط ودوره، وهي عناصر تعكس ما تتمتع به من خبرة أثمرتها دروب الجدية والبحث والتجريب".

في سياق متصل، وفي أجندة "الدستور" الثقافية، تنطلق في العاشرة صباحا، فعاليات ورشة لتعليم الموازييك، وذلك بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وتستمر والورشة لمدة شهرين.

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب الروائي فؤاد فرغلي، ضيفا عى أمسية جديدة من أمسيات مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية؛ لمناقشة روايته "ياسمين"، وذلك بقاعة توفيق الحكيم.

ويناقش الرواية الناقد دكتور بهاء حسب الله، أستاذ الأدب العربي بجامعة حلوان، ويدير الأمسية الشاعر رشاد بلال. وكانت رواية "ياسمين"، قد صدرت مطلع العام الجاري بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، يستقبل مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم، العرض المسرحي "الطائر الأزرق"، والذي يقدمه فريق مزيج المسرحي، العرض من تأليف وإخراج نادين خالد.

كما تختتم اليوم فعاليات معرض "كم النيل"، وذلك في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، تسلط أعمال المعرض الضوء على أهمية نهر النيل كونه الشريان الحيوي للحياة في مصر.

وفي السابعة مساء، وضمن فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية،  يحتفى النادي بالتشكيلى محمد شاكر، في لقاء بعنوان "أصل الحكاية"، وذلك على مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية.

ويعرض الفيلم التسجيلي "أصل الحكاية" والذي يتناول مسيرة التشكيلى الكبير محمد شاكر، ويعقبه ندوة بحضوره ومشاركة كل من المخرجة سهام عبد المنعم، دكتور يسري الجمل، دكتورة إيمان الجمل ومدير التصوير محسن أحمد ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

وضمن أجندة "الدستور" الثقافية، ووحول علاقة شعر العامية بالعربية الفصحى، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة ثقافية تناقش علاقة شعر العامية بالعربية الفصحى.

 ويشارك في الأمسية كل من: رئىس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق دكتور أحمد مجاهد، الناقد دكتور سمير مندى، الشاعر إيهاب البشبيشى ويديرها الناقد دكتور محمود الضبع، ويتخللها فقرة فنية لعزف العود والإيقاع.

أجندة الدستور الثقافية أوبرا الإسكندرية علاقة شعر العامية بالعربية الفصحي الفنانة إكرام عمر حواديت منسوجة من حرير مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

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