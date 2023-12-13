الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ينهى دور المجموعات ثانيًا بالتعادل مع سوسيداد.. وبنفيكا يتأهل للدوري الأوروبي

إنتر - ريال سوسيداد
إنتر - ريال سوسيداد

تعادل إنتر ميلان الإيطالي مع ضيفه ريال سوسيداد الإسباني بدون أهداف على ملعب جوسيبي مياتزا في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وفشل الفريقان في تسجيل أي أهداف، ليرتفع رصيدهما 12 نقطة لكن الفريق الإسباني انتزع صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف، وكانا قد صعدا سويًا مسبقًا لدور الـ16.

 وبذلك يضع إنتر وصيف النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا نفسه أمام مواجهات قوية محتملة أمام أصحاب الصدارة في المجموعات الأخرى.

 وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة عاد بنفيكا البرتغالي بفوز ثمين على مضيفه سالزبورج النمساوي بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف

 وبتلك النتيجة، رفع بنفيكا رصيده إلى أربع نقاط متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن سالزبورج لينتزع الفريق البرتغالي بطاقة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي بسيناريو مثير في الأمتار الأخيرة لدور المجموعات.

انتر ميلان ريال سوسيداد إنتر دوري ابطال اوروبا بنفيكا

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