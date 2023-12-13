رامى ربيعة: فخور بتمثيل الأهلى فى المونديال.. وهدفنا منصة التتويج

قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي «أنا فخور بتمثيل النادي الأهلي دائمًا في المحافل العالمية، والمشاركة في كأس العالم للأندية يمنح الفريق فرصة مواجهة فرق قوية على المستوى العالمي، وهدفنا تحقيق إنجاز جديد، وإثبات قوة الكرة الإفريقية والعربية».

وأضاف: «بالطبع، نطمح في تحقيق مراكز متقدمة، وهدفنا عبور المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية».

وواصل: «فخور بكوني واحدًا من أبناء الأهلي صاحب المنظومة الكبيرة، والنادي يمتلك إمكانات كبيرة وسبق له تحقيق نتائج طيبة أمام فرق كبيرة».

وأكمل: «جميع اللاعبين لديهم عقلية الانتصار في المباريات، والأهم هو التركيز تمامًا في المباريات، وأن يبذل كل اللاعبين أقصى جهدهم من أجل فوز الأهلي وتحقيق إنجاز جديد والصعود لمنصة التتويج».

وزاد: «الأهلي نادٍ كبير يسعى دائمًا لتحقيق البطولات، وسبق وتواجدت في كأس العالم للأندية في عام 2012 باليابان، ودائمًا أستمتع بأجواء البطولة».

وأشار ربيعة إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طالب اللاعبين بالتركيز فقط في كأس العالم للأندية، وعدم التفكير في الفترة الماضية، وضرورة تنفيذ تعليماته الفنية من أجل الظهور بمستوى قوي خلال البطولة، خصوصًا بعد حالة عدم التوفيق في المباريات الأخيرة.

وأضاف: «لاعبو الأهلي تعاهدوا على العودة لمستواهم القوي، وكانت هناك جلسة جمعت اللاعبين مؤخرًا من أجل التركيز التام، ونحن فريق واحد ونتحمل المسئولية ونسعى للظهور بمستوى قوي، وأتمنى تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة».

وشدد ربيعة على أنه لم يحدث انخفاض في مستوى الفريق مطلقًا، لكن هناك حالة من عدم التوفيق في بعض المباريات، وهي أمور تحدث في كرة القدم، متمنيًا أن يكون الحظ حليف اللاعبين خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وختم حديثه موجهًا رسالة لجماهير الأهلي، بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين اعتادوا على وجودهم في المباريات الصعبة، متمنيًا إسعادهم وتحقيق الفوز في مواجهة اتحاد جدة السعودي.

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