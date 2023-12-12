الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جاياردو: حاولنا تفادى الإصابات أمام أوكلاند.. ومواجهة الأهلى الأصعب

مارسيلو جاياردو
مارسيلو جاياردو

عبر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن سعادته بعبور عقبه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتأهل لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وتأهل الاتحاد للدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية، وذلك بفوزه على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أننا لعبنا مباراة ممتاز بروح الفريق، كنا ملتزمين وأعتقد أن ما شاهده الجمهور اليوم يمثل بداية جيدة في تلك البطولة".

وأردف: "اللاعبون يشعرون للثقة بعد هذا الانتصار، كل شيء كان جيدًا، استمتعت بمشاهدة الفريق وما قدموه على أرض الملعب، في ظل ضغوط  كبيرة جعلت الفوز إلزاميًا في المباراة الافتتاحية وأمام جمهورنا".

واستطرد: "خلقنا العديد من الفرص، الشوط الأول كان شبه مثالي، ولكن بعده بدأنا في تهدئة الرتم، حاولنا أن نقلل من خطر الإصابة، كانت مباراة ناجحة لنا وممتعة للجمهور".

وعن مباراة الأهلي، قال: "اللاعبون تنتظرهم مباراة صعبة يوم الجمعة، ستكون مباراة صعبة وجميلة، الآن حان الوقت للراحة ثم الاستعداد للمباراة المقبلة".

وتُقام مباراة الاتحاد والأهلي يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر على استاد الجوهرة المشعة مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مارسيلو جاياردو اتحاد جدة أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية الاهلى الاتحاد

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