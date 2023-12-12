محافظ مطروح: لم نرصد أى شكاوى فى انتخابات الرئاسة 2024

تابع خالد شعيب، محافظ مطروح، عملية إغلاق صناديق اللجان الانتخابية في جميع المقرات والمراكز على مستوى المحافظة مع انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وتابع المحافظ على مدار 3 أيام، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة منذ بدء عملية التصويت صباح الأحد مع المرور الميدانى على عدد من اللجان بمدن المحافظة حتى نهاية عملية الانتخابات، مساء الثلاثاء، انتظام اللجان وسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي في جميع اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى من أجهزة المحافظة وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة خلال فترة الانتخابات وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية؛ لتذليل أي معوقات وتوفير سبل الراحة أمام الناخبين.

وأشاد محافظ مطروح بالمشاركة الإيجابية وإقبال أبناء مطروح على التصويت في الانتخابات واعتبار ذلك واجبا وطنيا؛ للحفاظ على الوطن لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وإرسال رسالة للعالم بأكمله بمدى وعى المصريين بحقوقه الدستورية.