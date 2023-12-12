تقى حسام.. سنة أولى استحقاقات دستورية: تجربة كنت أنتظرها

شهدت لجنة مدرسة قاسم أمين الابتدائية زفتي، بالغربية تواجدًا كبيرًا من جانب شباب الأحزاب والجمعيات الأهلية والخيرية ومن بينهم شباب حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن.



تقى حسام، 22 سنة ليسانس ألسن، أكدت أنها كانت تنتظر هذا الاستحقاق الدستوري بفارغ الصبر لتبدأ حياتها الديمقراطية، مضيفة أنها صوتت عن اقتناع لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لأن السيسي علمنا جميعًا أن حب الوطن أفعال وتواجد.

وأضافت، أنها أول تجربة لها شاركت فيها ولن تترك أي استحقاق قادم، لأن المشاركة حفاظ على حق دستوري أصيل يضمنه الدستور والقانون ويعزز من قيمة الوطن، موجهة الشكر لكل من قام بالدعوة والتوعية بالمشاركة.

وشاركت مجموعة كبيرة من شباب الأحزاب المصرية بمختلف ميولهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بلجان محافظة الغربية، إيمانا منهم بأن أصواتهم أمانة لاستكمال مرحلة البناء، وسعوا جميعًا من أجل تمثيل أحزابهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجنة توافد أعداد كبيرة من المواطنين خاصة السيدات أمام اللجنة، وتم توفير أماكن لاستراحات المواطنين لحين الدخول إلى اللجنة بسهولة وسلاسة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.