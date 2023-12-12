محافظة القاهرة: إقبال كبير من أهالى مدينة الأمل على لجان الانتخابات

أجرى د.إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية كتوجيهات اللواء خالد عبدالعال بالمرور على اللجان الانتخابية من بينها مقر مدرسة المعتز بالله بمدينة الأمل "الهجانة سابقًا" شرق مدينة نصر.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى نسبة الإقبال الشديدة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري لليوم الثالث علي التوالي وحرصهم على المشاركة بفعالية في الإنتخابات.

وأشاد اللواء خالد عبدالعال بالوعي لدي مواطني المحافظة في اختيار رئيسهم وتفعيل حقهم الدستوري

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.