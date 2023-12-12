الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ كفرالشيخ: إغلاق اللجان فى ختام ماراثون انتخابات الرئاسة

الانتهاء من عملية
الانتهاء من عملية التصويت

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه فى التاسعة من مساء اليوم، تم الانتهاء من عملية التصويت فى اليوم الثالث والأخير في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 وغلق اللجان من الداخل والمنعقدة فى أيام 10، 11، 12 من ديسمبر الجارى، مضيفًا بأن العملية الانتخابية تمت في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية.

وتابع محافظ كفرالشيخ أن عملية غلق اللجان من الداخل من خلال الغرف الرئيسية بديوان المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، ومركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، والتى تابعت العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، وذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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