بأعلام مصر.. حشود غفيرة للناخبين أمام لجنة الطبرى بالشروق

على أنغام "تسلم الأيادي" وقف الناخبون أمام لجنة الطبري بالشروق ممسكين بأعلام مصر يحتفلون بالانتخابات الرئاسية 2024.

شهدت لجنة الطبري، منذ قليل، حضورًا مكثفًا للسيدات وشباب ورجال وسط تنظيم رائع لشباب تنظيم مستقبل وطن الشروق، الذين سجلوا عملية الدخول من والى اللجان الانتخابية تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم شفيق، أمين حزب مستقبل وطن الشروق.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.