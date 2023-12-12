مسك الختام.. في الدقائق الأخيرة رحاب تصر على الإدلاء بصوتها قبل الإغلاق

كعادتها تصدرت المرأة المصرية، المشهد فى الانتخابات الرئاسية 2024، فخرجت منذ الساعات الأولى لأول أيام الانتخابات بالداخل، والتى عُقدت على مدار الثلاث أيام للاصطفاف فى طوابير أمام اللجان بالقاهرة والمحافظات.

وحرصت السيدة رحاب محمود علي الدخول الي لجنتها قبل غلق اللجان بدقائق، لتلبية نداء مصر والمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي.

وقالت رحاب أنها كانت حريصة إلي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والسبب وراء تأخرها أنها كانت تشارك في توعية سيدات مصر للمشاركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.