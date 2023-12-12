الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسك الختام.. في الدقائق الأخيرة رحاب تصر على الإدلاء بصوتها قبل الإغلاق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كعادتها تصدرت المرأة المصرية، المشهد فى الانتخابات الرئاسية 2024، فخرجت منذ الساعات الأولى لأول أيام الانتخابات بالداخل، والتى عُقدت على مدار الثلاث أيام للاصطفاف فى طوابير أمام اللجان بالقاهرة والمحافظات.

وحرصت السيدة رحاب محمود علي الدخول الي لجنتها قبل غلق اللجان بدقائق، لتلبية نداء مصر والمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي.

8f65c14e-574f-4f42-b35b-6385898223f8

وقالت رحاب أنها كانت حريصة إلي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والسبب وراء تأخرها أنها كانت تشارك في توعية سيدات مصر للمشاركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

59a7b078-39af-4aee-8a18-9793c36a1b6e

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

cb3fe841-c4a5-4ac4-ad2c-d12e33fd738a
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين