الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النعمانى" على رأس مسيرة حاشدة لطلاب جامعة سوهاج في ثالث أيام التصويت (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

نظم طلاب جامعة سوهاج مسيرة حاشدة بـمدينة  سوهاج الجديدة ، لدعوة المواطنين للمشاركة في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

شارك في المسيرة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  و المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينه سوهاج الجديده بمسيرة حاشدة إلى لجان الانتخابات بجهاز مدينه سوهاج الجديده للمشاركه فى العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024 والأدلاء بأصواتهم في الانتخابات

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وصرح المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينه سوهاج الجديده بأن هذا الحشد فى حب مصر ويدل على مدى ثقافة ووعي الشباب وثقتهم فى قيادتهم السياسيه لاستمرار سفينة الانجازات. 

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

سوهاج النعماني الجديدة الانتخابات بمسيرة الرئاسية والأدلاء ٢٠٢٤

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