الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اصطفاف مئات المغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بأسوان

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

تزامنًا مع اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجان الانتخابية، وتشغيل أغنيات "تحيا مصر" و"الله اكبر بسم الله" إحدى الاغنيات الشهيرة للنصر، اصطف المئات من المغتربين الشباب، وعمال المراكب السياحية وغيرهم من طوائف المجتمع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم.

وذلك بمقر لجنة مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية بمدينة أسوان، أحد لجان الانتخابات الرئاسية المخصصة للمغتربين على مستوى المحافظة.

وحرص عدد من المواطنين بلجنة مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية بمدينة أسوان، أحد لجان الانتخابات الرئاسية المخصصة للمغتربين على رفع صورة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وعلم مصر أثناء تواجدهم بمقر اللجنة، وجاء ذلك في أجواء وطنية وحماسية داخل اللجنة الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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