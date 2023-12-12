كندا وأستراليا ونيوزيلندا يدعمان الدعوات لوقف إطلاق النار في فلسطين

أفادت رويترز أن كندا وأستراليا ونيوزيلندا تدعم الدعوات لوقف إطلاق النار في فلسطين، وفقًا لبيان مشترك صدر عن رؤساء وزراء الحكومات الثلاث.

وتابعت “إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة، وثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف رؤساء الوزراء أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل أيضًا إطلاق حماس لجميع الرهائن، بحسب البيان.

ويأتي هذا البيان الأخير بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهي خطوة أثارت انتقادات من العديد من زعماء العالم.

منظمة الصحة العالمية

وفي سياق متصل، وأكدت منظمة الصحة العالمية وفاة أحد المرضى بعد تأخر العلاج بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، ألقت منظمة الصحة العالمية باللوم على جيش الدفاع الإسرائيلي في التأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش في السماح للجرحى بالمرور. وأشارت إلى حالة مريض توفي في قافلة طوارئ في طريقها إلى أحد مستشفيات مدينة غزة، أثناء عمليات تفتيش إسرائيلية متكررة وطويلة تم خلالها احتجاز عامل صحي وضربه.

كما قدمت المنظمة عدة تفاصيل عن المسعفين الذين تعرضوا للاحتجاز أو المضايقة أو الضرب أو التجريد من ملابسهم على أيدي الجنود الإسرائيليين أثناء محاولتهم الوصول إلى العلاج للفلسطينيين المصابين.

وقدم يوم الثلاثاء مزيدًا من التفاصيل حول المهمة عالية المخاطر، قائلًا على قناة X إن منظمة الصحة العالمية "تشعر بقلق بالغ بشأن عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين الصحيين مما يعرض حياة المرضى الضعفاء بالفعل للخطر".

وأضاف: "بسبب التعطيل، توفي أحد المرضى في الطريق، نظراً لخطورة جراحه والتأخر في الحصول على العلاج".

“وفي الطريق شمالاً، تم تفتيش قافلة الأمم المتحدة عند حاجز وادي غزة، واضطر أفراد طاقم الإسعاف إلى مغادرة المركبات للتعرف عليها. وتم احتجاز اثنين من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني لأكثر من ساعة، مما أدى إلى تأخير المهمة”.

“وشاهد موظفو منظمة الصحة العالمية أحدهم يُجبر على الركوع تحت تهديد السلاح ثم يُؤخذ بعيدًا عن الأنظار، حيث ورد أنه تعرض للمضايقة والضرب والتجريد من ملابسه والتفتيش”.

“وبينما دخلت البعثة مدينة غزة، أصيبت شاحنة المساعدات التي كانت تحمل الإمدادات الطبية وإحدى سيارات الإسعاف بالرصاص”.