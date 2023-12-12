الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية 2024 احتشاد المواطنين أمام لجنة مدرسة الحمام مركز أبنوب بأسيوط (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

احتشدت مئات من السيدات والفتيات أمام لجنه مدرسة الحمام مركز أبنوب بأسيوط وذلك للإدلاء بأصواتهم بصناديق الإقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعربت السيدات المشاركات في المسيرة، عن فرحتهن بنجاح ذلك الاستحقاق الدستوري والإدلاء بصوتهن، والذي يتم من خلاله انتخاب أعلى وأرفع منصب، ألا وهو رئيس مصر العربية، ليسطروا من خلال مشاركتهم التاريخية، ملحمة جديدة في حب الوطن.

وفى طوابير الاقتراع والإدلاء بأصواتهن فى لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك في يومها الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

التصويت على اختيار الرئيس القادم 

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كما أبدين السعادة بحرية الرأي عن التعبير، واختيار رئيس مصر القادم، وهو ما ظهر في إصرارهن على الوقوف خلف الدولة المصرية من خلال التصويت على اختيار الرئيس القادم، وإيمانا بدورهن الوطني الذي لا غنى عنه في دفع الوطن إلى بر الأمان وحمايته.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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