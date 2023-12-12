أعضاء "التنسيقية" يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بعدد من محافظات الجمهورية، وأدلى ماجد طلعت بمدرسة سعد بن أبي وقاص بالساحل محافظة القاهرة.



وأدلت نرمين مصطفى بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية الابتدائية بمدينة نصر القاهرة، وأدلى إسلام الجندي بمدرسة المندرة القبلية الجديدة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وأدلى مصطفى هلال بصوته بلجنة الوافدين مدرسة الشهيد سرور أحمد سرور القاهرة، وصوتت مي القط بمدرسة النصر القومية بالنزهة بمحافظة القاهرة.

كما صوتت بسمة سعيد بمدرسة الشهيد عمر عبد الصبور بمحافظة القاهرة، وصوت مرقس مدحت فخري بمدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين السويس، وصوت رضوان عبد الغنى احمد بمعهد الحميدات الابتدائي الازهرى بمحافظة قنا وصوت شهاب علي حسن مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس القاهرة.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.