الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طفل السرطان" بالغربية يدلي بصوته ويؤكد: جئنا لرد الجميل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى أحمد ياسر المسيري الشهير بطفل السرطان بصوته داخل مدرسة مشلة الابتدائية اليوم التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وأكد أحمد ياسر الذي قابل الرئيس السيسي منذ عدة سنوات أن الرئيس قام بالاستجابة لعدد من مطالب القرية، مشيرًا في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنني وجميع أهالي القرية جئنا لرد الجميل للدولة المصرية.

وطالب جموع المواطنين الذين لم يشاركوا أن يقوموا بالنزول إلى صناديق الاقتراع.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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