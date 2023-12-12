سكرتير غرفة القاهرة التجارية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلي أشرف الشيمي سكرتير غرفة القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمدرسة سيزا نبرواي الاعدادية الثانوية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وأكد “الشيمي” عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني مكفول لكل مواطن مصري من أجل الحفاظ علي استقرار بلدنا.

واشاد سكرتير غرفة القاهرة التجارية بالاقبالا الكبير علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير مسبوق مما يؤكد حرص المواطنين علي استكمال مسيرة بناء الوطن والحفاظ علي الاستقرار، لافتا الي أن الدولة المصرية خطت خطوات إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.