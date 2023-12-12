"الوطنية للانتخابات" تكشف سببين لارتفاع نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

قال المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن 4 مرشحين تقدموا بأوراقهم للترشح لانتخابات الرئاسة 2024، وهم عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.

وأعزى بنداري، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسببين، الأول وجود 4 مرشحين، حيث أدى التنافس إلى حراك على الأرض، وعملت الأحزاب لكل مرشح على الحشد على أرض الواقع.

وأردف: "وجدنا كثافات عالية في الشارع لم تأتِ من عمل الهيئة فقط، وإنما جاءت من التنافس ووجود الأحزاب، كما أن الأحداث الجارية في غزة جعلت المواطن يلتف حول وطنه".

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.