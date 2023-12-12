الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف أهمية وجود الحبر الفسفورى باللجان الانتخابية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه توجد عدة ضمانات في عملية الانتخابات الرئاسية أو أي استفتاء شعبي، وأولها هو الحبر الفسفوري.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة، أنه وفقًا لما يتطلبه القانون فإنه يجب وجود الحبر الفسفوري باللجان لضمان عدم تكرار الأصوات، مشيرًا إلى أن من مواصفاته أنه يظل لمدة 72 ساعة على عقلة الأصبع.

وتابع، أن العبوة تكفي من 60 إلى 80 مواطنًا، وتم التعاقد مع مصلحة الكيمياء لتغطية 67 مليون مواطن، بعد مراجعة المواصفات والتأكد من سلامتها الصحية حفاظًا على سلامة المواطن.

الانتخابات الرئاسية 2024

تختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.