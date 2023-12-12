كفيف يدلي بصوته بدائرة المنيل: "مصر تستحق إننا ننزل" (فيديو)

أدلى سمير جمعة، من ذوي الهمم، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال بدائرة المنيل.

وأكد جمعة لـ"الدستور"، أن مصر تستحق النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا أنه يقطن في الهرم ولكن لم يفرق في صوته من أجل مصر.

وشهدت تجهيزات اللجان الانتخابية أماكن وكراسي لمساعدة كبار السن وذوي الهمم تسهيلا عليهم، حيث فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا لبدء العملية الانتخابية في يومها الثالث والأخير.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.



