رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات شمال الشرقية يدلون بأصواتهم (صور)

أدلى المستشار سلامه سالم جاب الله، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمراكز شمال الشرقية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، في اللجنة الفرعية رقم ٥٤ ومقرها مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة ههيا.

وقام رئيس اللجنة يرافقه أعضاء اللجنة كل من المستشار عيد ناصف عبدالسميع والمستشار يسري مدني والمستشار يوسف الديب والمستشار طارق عبدالحميد، بتفقد عددا من اللجان للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وسير العمل في اللجان وانتظام عملية الاقتراع دون وجود معوقات.

وقام أعضاء اللجنة بتفقد كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة المتوافدين على اللجان للانتخاب، والاطمئنان على توفير احتياجاتهم وتيسير عملية التصويت لهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

تصويت المستشار سلامه سالم جاب الله في الانتخابات

تصويت المستشار سلامه سالم جاب الله في الانتخابات

تصويت المستشار سلامه سالم جاب الله في الانتخابات