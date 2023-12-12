الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: إقبال كثيف من كبار السن على اللجان الانتخابية بأسوان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قالت ريهام شكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من أسوان، إن اللجان الانتخابية تشهد إقبالًا كثيفًا من كبار السن في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024.

ولفتت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الكتلة التصويتية في أسوان تبلغ مليونًا و89 ألف ناخب وناخبة، وعدد اللجان الفرعية 254 لجنة فرعية، كما تم تخصيص 12 لجنة للمغتربين.

وأردفت أن جميع مؤسسات المجتمع المدني ساعدوا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، على الوصول للجانهم.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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