مراسل القاهرة الإخبارية من أسيوط: شباب الجامعات نظموا مسيرات حاشدة إلى اللجان الانتخابية

قال بسام عبدالحميد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أسيوط، إن المحافظة شهدت إقبالا متزايدا من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن المشهد اليوم سيطر عليه شباب الجامعات، الذين نظموا مسيرات حاشدة إلى اللجان الانتخابية بعد التسهيلات والتيسيرات، التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات وتوفير العديد من اللجان الانتخابية الخاصة بالمغتربين وعددها 6 لجان.

ونوه بأن الكتلة التصويتية في محافظة أسيوط عددها 2 مليون و955 ألف ناخب وناخبة، تم تقسيمهم إلى 15 لجنة عامة، و451 لجنة فرعية.

وختم بأن هناك إقبال كثيف من السيدات على جميع اللجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.