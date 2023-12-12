الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الناخبون يتحدون الأمطار ويحتشدون في لجان مصر الجديدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

واصل المواطنون التوافد على المقار الانتخابية في مصر الجديدة والنزهة وشيراتون مساء اليوم الثلاثاء قبل أقل من ثلاث ساعات من نهاية ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وتحدى الناخبون سوء الطقس وهطول الأمطار ليصطفوا أمام اللجان الانتخابية في الساعات الأخيرة ما يعكس الحرص على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الأهم لاختيار رئيس البلاد.

تحول المشهد في الخارج إلى احتفالات في حب مصر

ويتصدر الصفوف شباب مصر جنبا إلى جنب مع المراة وكبار السن ليرسموا صورة لعائلة مصر الكبيرة في لجان مصر الجديدة فيما تحول المشهد في الخارج إلى احتفالات في حب مصر.

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لم تمنعهم إعاقتهم.. مشاركات واسعة في الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة 6 أكتوبر بعين شمس

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مواطن يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بعد إجراء عملية جراحية بالإسماعيلية

ومن المقرر أن تغلق لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة من مساء اليوم إيذانًا بختام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأول الأحد.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

انتخابات مصر انتخابات الرئاسة 2024 الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات

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مواطن يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بعد إجراء عملية جراحية بالإسماعيلية

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