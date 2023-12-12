الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. محمد أحمد ماهر شقيق العوضي في "حق عرب"

محمد أحمد ماهر وأحمد
محمد أحمد ماهر وأحمد العوضي

أعلن النجم الشاب محمد أحمد ماهر، عن تعاقده للمشاركة في بطولة مسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضي والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وقال محمد أحمد ماهر في تصريحات له اليوم الثلاثاء؛ أنه يجسد في العمل شخصية شقيق بطل العمل الفنان احمد العوضي؛ مشيرا إلي أنه يؤكد للجمهور أنه سوف يشاهد عملا قويا خلال المنافسة الرمضانية المقبلة.

وقال “ماهر” إنه لا يمكن الإفصاح عن باقي تفاصيل دوره في المسلسل؛ مؤكدا أن هناك مفاجات قوية سوف تجمعه مع احمد العوضي في المسلسل؛ ومعبرا عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الذي يضم نخبة كبير من النجوم وبقيادة المخرج اسماعيل فاروق.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

محمد احمد ماهر احمد ماهر مسلسل حق عرب العوضي

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