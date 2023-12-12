النائب أيمن محسب: نسب المشاركة في الانتخابات "تاريخية"

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالإقبال الكثيف لجموع الشعب المصري على المشاركة بفاعلية في اختيار رئيس مصر القادم، مشيرا إلى أن كثافة المشاركة تعكس الوجه الحضاري للشعب المصري، ووعيه بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب المشاركة بشكل ملحوظ.

وتوقع "محسب"، أن يتواصل إقبال المصريين علي التصويت حتى غلق اللجان الفرعية اليوم، من أجل تسجيل موقف تاريخي للشعب المصري في دعم ومساندة بلاده، ومن ثم تقديم صورة للعالم إن الشعب المصري قيادة وشعبا صفا واحدا ضد المخططات التي تستهدف النيل من أمن مصر القومي أو المساس بسلامة أراضيها.

وقال عضو مجلس النواب، إن الرهان على الشعب المصري رابح دائما، ومشاركة المصريين في هذا الاستحقاق الانتخابي فاق التوقعات داخليا وخارجيا، فالجميع في حالة اصطفاف وتلاحم من أجل المصلحة الوطنية للبلاد، وعدم الانصياع لخطابات أهل الشر الذي يريدون النيل من مصر.

وأضاف النائب أيمن محسب، أن الانتخابات الرئاسية في مناخ من النزاهة والشفافية، وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت الهيئة الوطنية للانتخابات التي تقف عل مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل بإخلاص من أجل تذليل مهمة الاقتراع علي الناخبين.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.