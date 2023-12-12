من خلال "الدستور".. محمد محمود يناشد المواطنين المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ناشد الفنان القدير محمد محمود، المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستورى، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن.

محمد محمود يناشد المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد الفنان القدير من خلال فيديو عبر "الدستور" أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلًا: أنا بناشد الشعب المصري كله وبكل أطرافه، رجالًا ونساءً وشبابًا وشيوخًا، إن إحنا نستخدم الحق اللى كفله لنا الدستور، وهو حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

محمد محمود : الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أجدر من يقود مصر فى هذه المرحلة

وأضاف محمد محمود خلال الفيديو: مصر بتمر بمرحلة من أخطر المراحل اللى مرت عليها على مر العصور.. إحنا محتاجين التكاتف دلوقتى ونكون خلف قيادة واحدة.. قيادة فاهمة.. قيادة واعية، وأرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أجدر من يقود مصر فى هذه المرحلة.. كلنا شايفين الأخطار التي تحيط بنا على الحدود من كل الجهات وهو ده قدر مصر، وبالتالي واجب علينا أن نلتف حول قيادتنا ونقول كلنا معاك يا ريس.. كلنا فى ظهرك.

الانتخابات الرئاسية

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.