الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم المنوفية" يقود مسيرة حاشدة للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (صور)

مسيرة حاشدة للحث
مسيرة حاشدة للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

قاد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مسيرة حاشدة بشوارع مدينة شبين الكوم، وذلك من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية  2024 لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة، ومن أجل غد أفضل لأبنائنا.

مسيرة قيادات تعليم المنوفية 

وشارك فى المسيرة التى انطلقت من أمام ديوان عام مديرية التربية والتعليم بشارع صبري أبو علم وصولًا إلي مقر لجنة مدرسة الشهيد السرسي الثانوية للبنات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية السادة مديري عموم الديوان ، والسيد نقيب المعلمين بالمنوفية ، بالإضافة إلى عدد كبير من المعلمين والطلاب 

وشهدت محافظة المنوفية إقبالا كبيرًا من المواطنين على اللجان الانتخابية منذ اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتى تنتهي فاعليتها اليوم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024 تعليم المنوفية محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم يل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مديرية التربية والتعليم

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