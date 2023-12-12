أطفال مصر حاضرون: مشاركة فعّالة منذ بدء انتخابات 2024 (صور)

على مدار 3 أيام (هى مدة الانتخابات الرئاسية)، حرص أطفال مصر في جميع ربوع المعمورة على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي 2024 الذي بدأت أولى أيام، أمس الأول، وسط اهتمام دولي بالعملية الانتخابية بالقاهرة والتي يتنافس فيها 4 مرشحين لرئاسة البلاد.

الصّغار من جانبهم استثمروا الـ(72 ساعة) في التفاعل مع أسرهم والحضور الذي داعب براءة الأطفال الذين فتحوا بنك أسئلتهم البريئة مع الناخبين حول معنى العملية الانتخابية وموعد انتهائها وأسماء اللجان وكيفية المشاركة في المستقبل والسن القانوني للإدلاء بحقهم الدستوري.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

و أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".