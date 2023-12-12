الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسنة تدلي بصوتها: "بحب السيسي ربنا يحميه ويخليه للبلد" (فيديو)

المواطنة نور الهدي
المواطنة نور الهدي سيد

قالت المواطنة نور الهدي سيد، 80 سنة من داخل مدرسة أم الأبطال بعين شمس، “أنا نازلة الانتخابات علشان لازم أدي رأيي أنا بحب شغل السيسي وهو رئيس مجتهد وربنا يحميه للبلد هو راجل محترم جدا وعمل في البلد حاجات كتير محدش عملها”.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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