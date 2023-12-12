مسنة تدلي بصوتها: "بحب السيسي ربنا يحميه ويخليه للبلد" (فيديو)

قالت المواطنة نور الهدي سيد، 80 سنة من داخل مدرسة أم الأبطال بعين شمس، “أنا نازلة الانتخابات علشان لازم أدي رأيي أنا بحب شغل السيسي وهو رئيس مجتهد وربنا يحميه للبلد هو راجل محترم جدا وعمل في البلد حاجات كتير محدش عملها”.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.