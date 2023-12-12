عضو الأمانة المركزية للمجالس المحلية: صوت المواطن فارق فى هذا الحدث التاريخى

قال المهندس هشام علما، عضو الأمانة المركزية للمجالس المحلية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق أصيل على كل مواطن، وواجب وطني.

وأضاف عضو الأمانة المركزية للمجالس المحلية، لـ"الدستور، خلال الإدلاء بصوته في لجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل، أن من أكثر الانتخابات التي شهدت إقبالًا من كل فئات الشعب، على مدار الثلاثة أيام.

ونوه علما، بأن صوت المواطن فارق في هذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أن المشهد الذي شهدته خلال الأيام الثلاثة دليل علي وعي المواطن في المشاركة بالحياة السياسية.

وانطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.