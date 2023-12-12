النائبة عائشة هاشم "أم الشهيد" تدلى بصوتها وتجوب اللجان للحث على المشاركة

أدلت النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، ووالدة الشهيد العقيد محمد عيد، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.

ودعت النائبة عائشة هاشم جميع المصريين للاحتشاد أمام اللجان، للإدلاء بصوتهم الانتخابى والمشاركة فى صناعة القرار المصرى فى اختيار قيادته.

وأضافت فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أن القوات المكلفة بتأمين اللجان يعاملون المواطنين أفضل معاملة، وكذلك الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات، لافتة إلى أن هناك العديد من التسهيلات أمام اللجان ويقوم المتطوعون من كافة الجهات بمعاونة كل من يريد المساعدة.

واختتمت حديثها أن المشاركة فى اختيار المصريين لقيادتهم السياسية سيدعم استقرار البلاد، وحفظ أمنها وظهورها أمام العالم بشكل متحضر يجبر الجميع على احترامها.

وقامت النائبة بجولة على مجموعة من المدارس؛ للحث على ضرورة المشاركة فى الانتخابات.

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.