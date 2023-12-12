رئيس لجنة المتابعة فى القليوبية: نشهد كثافات عالية على لجان الوافدين

قال هشام السنباطي رئيس لجنة المتابعة في محافظة القليوبية، إن القليوبية بها 9 لجان وافدين وجميعها بها كثافات عالية، حيث إنها منطقة مصانع بها كثافة عالية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي للهيئة الانتخابية لمتابعة سير عمل اللجان، أنه توجد سهولة في الانتخابات رغم الكثافات.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.