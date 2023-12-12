فى يومها الثالث.. استمرار الإقبال المتزايد للناخبين على اللجان الانتخابية ببورسعيد (صور)

واصلت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد، استقبال أعداد كبيرة من الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسية، وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادًا للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.

بمحيط المقار الانتخابية، ظهر إقبال مشرف للشباب وحضور لافت للمرأة، ويدلي أكثر من 533 ألف ناخب ببورسعيد أصواتهم موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية، بالإضافة لـ 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

كما قامت الجهات المعنية بالعملية الانتخابية باصطحاب المواطنين من كبار السن وذوى الهمم للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع، مع ارتفاع أصوات الأغاني الوطنية واحتفالات المواطنين.

وأشاد المحافظ، بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، معربا عن سعادته بتوافد الشباب علي جميع اللجان الانتخابية، حيث أكد محافظ بورسعيد أن الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتًا للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.