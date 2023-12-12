الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إيمان تصطحب أبناءها إلى اللجنة الانتخابية فى شبرا مصر (صور)

المواطنة ايمان خلال
المواطنة ايمان خلال مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية

حرصت إحدى المواطنات وتدعى "إيمان" على اصطحاب أبنائها أثناء الإدلاء بصوتها في اللجنة الانتخابية؛ لبث روح المشاركة بداخلهم وحب الوطن والانتماء.

وقالت إيمان لـ"الدستور" إنها أصرت على اصطحاب أبنائها حتى يتعلموا المشاركة في الانتخابات عندما تتاح لهم، وأن يختاروا بأيديهم مستقبلهم ومستقبل مصر.

أضافت أن أبناءها فرحوا كثيرًا بتلك المشاركة، كما قاموا بترديد الأغاني الوطنية والهتاف للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية أمام اللجنة الانتخابية تخليدًا لذلك اليوم.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  التي يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المسئولين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

المواطنة ايمان خلال مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية
المواطنة ايمان خلال مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية
المواطنة ايمان خلال مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية
المواطنة ايمان خلال مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية
المواطنة ايمان خلال مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية
المواطنة ايمان خلال مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية
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