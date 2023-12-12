الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اللجنة العامة بالمحلة الكبرى: هناك كثافة عالية من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم

مؤتمر الهيئة الوطنية
مؤتمر الهيئة الوطنية للإنتخابات

قال المستشار سامح باسيلي، رئيس اللجنة العامة قسم ثالث المحلة الكبرى، إن العملية الانتخابية في قسم ثالث المحلة الكبري تسير بانتظام ويسر منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وأضاف المستشار سامح باسيلي، اليوم الثلاثاء، عبر سكايب خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بشأن ثالث أيام التصويت في انتخابات الرئاسة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك كثافة عالية وتكالب من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن رؤساء اللجان الفرعية متواجدين بشكل دائم منذ اليوم الأول في اللجان، ويتم غلق اللجان فقط من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرًا للراحة فقط.

وأوضح باسيلي، أن رجال الأمن خارح اللجان الانتخابية يقومون بتنظيم العملية لتذييل العقبات بين الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان، كي يكون هناك يسر وسهولة أثناء العملية الإنتخابية.

وأكد المستشار سامح باسيلي، أنهم اليوم متواجدون داخل اللجان وسيكملون فيها حتى دخول آخر ناخب للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية. 

 

انتخبات الرئاسة 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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