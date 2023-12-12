الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مريض يتوكأ على أوجاعه: صوّت للسيسى وشكرًا لقضاة مصر

مواطن يشارك فى الانتخابات
مواطن يشارك فى الانتخابات الرئاسية 2024

رغم إصابته بالسمنة المفرطة وعجزه عن التحرك، قرر رمضان عبدالحليم، ابن مدينة الدلنجات، المشاركة في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

تحامل "رمضان" على أوجاعه وحضر إلى اللجنة الفرعية رقم 49 ومقرها مدرسة الشهيد حسن عاصى التابعة للجنة العامة رقم  14 ومقرها مركز شرطة الدلنجات، مستخدما كرسيًا متحركًا، ليقوم رئيس اللجنة المستشار محمود طايل بالخروج إلى فناء المدرسة والسماح للمواطن بالإدلاء بصوته في الاستحقاق الرئاسي الذى انطلق فعالياته أمس الأول ويستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

بدوره، أكد رمضان عبدالحليم أنه قام بالإدلاء بصوته رغم مرضه الذي يمنعه من الحركة، لافتًا إلى أنه قام باختيار الرئيس السيسي، نظرًا لاهتمامه بالمواطن الفقير وشعوره بمعاناتهم، مشيرًا إلى أنه يرغب في المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية، بالرغم من التحديات الصحية التى يواجه ويعكس قرار إرادته في المساهمة في تشكيل المستقبل السياسي لبلدهما.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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