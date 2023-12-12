الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أم وابنتها تدعوان المواطنون للمشاركة الانتخابية قبل إغلاق باب التصويت

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

دعت سيدة وابنتها حضرا منذ قليل، إلى لجنة مدرسة الشهيد مصطفي أبو عميرة بمصر الجديدة، المواطنون الذين لم يشاركوا في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، بالمشاركة خلال الساعات القليلة القادمة قبل إغلاق باب التصويت.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
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