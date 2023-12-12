اللجنة العامة بمنيا القمح: زيادة الموظفين للتغلب على كثافة المواطنين أمام اللجان

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

قال بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، إن الهيئة تتابع سير عمليات التصويت في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة بالداخل.

أضاف المستشار أسامة بده، رئيس اللجنة العامة بمنيا القمح أنه كانت هناك مشكلة في اليوم الأول للتصويت وهي زيادة كثافة المواطنين أمام اللجان، وأنه تم التعامل معها بزيادة عدد الموظفين والمراقبين لزيادة تنظيم العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.