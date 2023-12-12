مسن بعد الإدلاء بصوته بمطروح: "انتخبت السيسي.. وتحيا مصر"

شارك المواطن صالح عبدالفضيل من أبناء محافظة مطروح الذي يبلغ من العمر 78 عاما، فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية متكأ على عصاة للإدلاء بصوته في لجنة أبو بكر الصديق.

وأوضح خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه دائما يشارك في الانتخابات لأن صوته أمانة ولا بد أن يشارك، مؤكدا أنه اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي من قائمة المرشحين، معقبا: "الرئيس السيسي أحسن من غيره.. وولادي كلهم شاركوا.. صوتنا للرئيس.. تحيا مصر".

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.