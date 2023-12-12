الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسن بعد الإدلاء بصوته بمطروح: "انتخبت السيسي.. وتحيا مصر"

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

شارك المواطن صالح عبدالفضيل من أبناء محافظة مطروح الذي يبلغ من العمر  78 عاما، فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية متكأ على عصاة للإدلاء بصوته في لجنة أبو بكر الصديق. 

 

وأوضح خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه دائما يشارك في الانتخابات لأن صوته أمانة ولا بد أن يشارك، مؤكدا  أنه اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي من قائمة المرشحين، معقبا: "الرئيس السيسي أحسن من غيره.. وولادي كلهم شاركوا.. صوتنا للرئيس.. تحيا مصر".

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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