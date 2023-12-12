نقيب العلوم الصحية يصوت في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة "السيسي" بالجيزة

أدلى أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السيسي الابتدائية، بنزلة السيسي بالهرم محافظة الجيزة، وذلك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023.

ويترأس أحمد الدبيكي لجنة إدارة الأزمات، والمنعقدة منذ السبت 2 ديسمبر الجاري، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وحث الأعضاء والمواطنين على النزول المشاركة في الانتخابات لاستكمال الاستحقاق الدستوري.

غرفة الأزمات

ونشطت اللجنة خلال يومي الانتخابات أول والثاني في الحشد الكامل للأعضاء وأسرهم والمواطنين، كما تابعت غرفة الأزمات كافة اللجان الفرعية ب 26 محافظة، وغرف الأزمات المنعقدة بها لمتابعة الانتخابات وحث والمواطنين على المشاركة في تلك العملية الديمقراطية، وكذلك المشاركة في غرفة الأزمات المركزية باتحاد عمال مصر.

وتجرى المنافسة في الانتخابات بين عدد من المرشحين أبرزهم المرشح عبدالفتاح السيسي، وهو الأقوى من بين المتنافسين، وتدعمه النقابة العامة للعلوم الصحية نقيبا ومجلسا، ونقابات فرعية ومجالسها، وجمعية عمومية، وذلك لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.

عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الكشوف الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.