"حماة الوطن" بأسوان يساعد كبار السن وذوى الاحتياجات أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

قدم حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، المساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتسهيل دخولهم للجان والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثالث والأخير.

وأكد ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، أنه كان على رأس مجموعة من أعضاء الحزب لتقديم المساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومساعدتهن على توفير كراسى متحركة للدخول بها إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، أن دور الحزب مساعدة الناخبين وتسهيل مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات، لدعم ومساندة نزول المواطنين لصناديق الاقتراع، وإتمام العرس الديمقراطى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخبًا، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.