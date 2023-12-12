الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين عام "التحرير المصري" يدلي بصوته.. ويؤكد: النزول سيقطع الألسنة التي تشكك في إرادة الشعب

الدكتور ريمون العمدة
الدكتور ريمون العمدة

قال الدكتور ريمون العمدة، أمين عام حزب التحرير المصرى، ضمن تحالف الأحزاب المصرية، إنه يطالب كل من له الحق في التصويت ألا يتخاذل ويتخلى عن أداء واجبه والمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف العمدة فى حديثه لـ"الدستور"، أن الانتخابات هى حق وواجب  وطني وبالتالي لا يجب على أي إنسان أن يتنازل عن هذا الحق وألا يقوم بواجبه تجاه وطنه، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية توجب علينا  أن نتكاتف للدفاع عن بلادنا، وقطع الألسنة التي تشكك في إرادة الشعب المصري ونزاهة سير العملية الانتخابية وأن نتيجة الانتخابات صادقة ومعبرة عن آمال وطموحات كل المصريين.

 

وأكد أن أي تخاذل عن القيام بهذا الدور الوطني يصل لحد الخيانة الوطنية لأننا نواجه حربا لا تقل عن حروب الأسلحة بل تزيد ويجب مواجهة هذه المخاطر بإظهار صلابة واتحاد وتصميم المصريين للعبور إلى المستقبل الذي نحلم به

ودعا أمين حزب التحرير المصرى كل المصريين المسارعة دون إبطاء للقيام بما يجب أن يقوموا به وأن يحسنوا الإختيار ويأن يأخذوا الموقف بجدية.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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